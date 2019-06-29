Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye tehdit: Türk gemileri hedef alınacak

  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin: Seyircinin sevgisine basamadan ellerini tutarak yükselmek daha samimi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin: Seyircinin sevgisine basamadan ellerini tutarak yükselmek daha samimi
Cani baba 3,5 yaşındaki kızını "ağladı diye" hastanelik etti Cani baba 3,5 yaşındaki kızını "ağladı diye" hastanelik etti
Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı
Trabzonspor, Dortmund'da oynayan Hüseyin Bulut'un peşine düştü Trabzonspor, Dortmund'da oynayan Hüseyin Bulut'un peşine düştü
Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı
G. Saray'ın Fernando teklifine Sevilla'dan tepki: Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım G. Saray'ın Fernando teklifine Sevilla'dan tepki: Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım
Frigya'daki 'seni seviyorum'lar temizlenecek Frigya'daki 'seni seviyorum'lar temizlenecek
Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı
Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum
Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı
Doğanın sarı gelini' çiçeklendi Doğanın sarı gelini' çiçeklendi
Heybeliada'da orman yangını Heybeliada'da orman yangını
Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor' Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor'
Rodrigues, Fenerbahçe'ye gelmek için 3 milyon Euro'ya evet dedi Rodrigues, Fenerbahçe'ye gelmek için 3 milyon Euro'ya evet dedi
Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif Salvio'yu kiralayacağı ortaya çıktı Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif Salvio'yu kiralayacağı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun mesaisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun mesaisi
Katil İsrail polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama
İdlib'de Muhammed Mursi Çadır Kenti kuruldu İdlib'de Muhammed Mursi Çadır Kenti kuruldu
Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' mesajı Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' mesajı
AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor
Baba oğul, aynı takımda oynuyor Baba oğul, aynı takımda oynuyor
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Haziran 2019 14:54 | Cumartesi

Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye tehdit: Türk gemileri hedef alınacak

Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentini kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit etti.

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Halife Hafter, 4 Nisan'da ülkedeki aktörler barış görüşmelerine hazırlanırken, Trablus'u ele geçirmek için sürpriz bir saldırı başlattı.     

Trablus yönünde bazı kentleri hızla ele geçiren Hafter'in ilerleyişi, başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Hafter'in ilerleyişini kısa sürede durdurdu.     

Ancak, aradan geçen iki aydan fazla sürede taraflar arasında belirli bölgeler hızla el değiştirmesine rağmen, iki taraftan biri üstünlük sağlayamazken UMH'ye bağlı güçler, geçen çarşamba günü Hafter birliklerinin başkentin yaklaşık 100 kilometre güneyinde ikmal ve harekat noktası olarak kullandıkları Giryan kentini ele geçirdiğini açıkladı.     

Hafter'e bağlı güçlerin arkalarında ağır silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak kaçması, UMH tarafından bir "bozgun" olarak tanımlandı.     

Hafter'e bağlı güçler başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.     

Mismari, Libya el-Manara medya platformunun sosyal hesabında yer alan açıklamasında, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü söyledi.     

Mismari, Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik de yaptırım uygulanacağı dile getirdi.     

LİBYA'DA HAFTER'İN SÖZCÜSÜ MİSMARİ KİMDİR?     

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü "Beşayir" lakaplı Ahmed Buzeyd el-Mismari, Merc kentinde 1964'te dünyaya geldi. Libya'daki Berka kabilelerine bağlı el-Mesamir kabilesi mensubu Mismari, askeri alanda eğitim aldı.     

Genelkurmay Başkanlığına bağlı Sınır Muhafızları, Petrol Tesisleri Sözcülüğünü yapan Mismari, Eylül 2014'te, Libya Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin kararıyla ordu Sözcülüğüne tayin edildi.     

Son olarak Mismari, Hafter tarafından Haziran 2018'de kendi güçlerinin sözcüsü olarak tayin edildi.   

BAŞKAN ERDOĞAN: TEDBİRİMİZİ ALIRIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Libya sorusu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı vermişti:

"Hangi gemilere vurulması talimatı verilmiş? Kim tarafından böyle bir talimat verilmiş? Hafter tarafından verilmiş bir emir, talimat varsa; ilgili arkadaşlarımız burada onu da inceletiriz. Bu konuyla ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra da çok daha farklı şekilde tedbirimizi alırız."  

AA

Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye tehdit
Türkiye merakla bekliyor! İlk kez havalandı
Zehirlenme korkusuyla her yere götürüyor!
Bozcaada'da korkunç olay! Tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
DEAŞ'lı teröristin itirafları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Japonya'da konuştu
Eski G.Saraylıdan F.Bahçe'ye büyük fedakarlık
Kadıköy'de terör estirmişlerdi... O çift için karar!
Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Krizdeki Yunanistan havalimanını satıyor
Nenesiyle ortaokuldan mezun oldu
Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu aldı
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Başkan Erdoğan, Trump görüşmesi sonrası flaş açıklamalar
40 bin sağlık çalışanına müjde
Dolandırılmaktan bıktı! 6 üniversite bitirdi
2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... "Onlar benim yavrularım gibi"
Fenerbahçe'den müthiş transfer! 16 yıl sonra bir ilk
Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili açıklama
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ