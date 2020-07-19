Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Kabul edilemez

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19 Temmuz 2020 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 14:40:00

Hadi ordan! Darbeci Sisi'nin Mısır müftüsü Ayasofya'nın cami yapılmasına çok kızdı

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Mısır Müftüsü Şevki Allam, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine yönelik kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mısır'da yayın yapan Sada el-Balad televizyonuna konuşan Mısır Müftüsü Allam, İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya ile ilgili yorumunda, söz kONusu yapının camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ"

Allam, "Kiliseler olduğu gibi korunmalı ve camiye dönüştürülmemeli, aynı şekilde camiler de kiliseye dönüştürülmemeli. Mısır tarihinde böyle bir şey hiç olmadı” diye konuştu.

Farklı inanç temsilcilerinin benzersiz özelliklerini koruması gerektiğine dikkat çeken Allam, "Bize kiliseleri korumamız buyuruldu ve Müslümanların kaynakları ile Hıristiyanlar için kiliseler inşa etmek yasak değil” ifadelerini kullandı.

"SFENKS YOK ETMEK KİMSENİN AKLINA GELMEDİ"

İnsanlığın dünya kültürel mirasını koruma gerekliliğine vurgu yapan kutsal metinlere dikkat çeken Allam, "İbadet yerleri kişinin inancına özgüdür, bu nedenle onlara saygılı davranmak ve onları korumak önemli” diye sözlerini sürdürdü.

Bir zamanlar Firavunların hüküm sürdüğü, Roma, Pers medeniyetlerinin geliştiği Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'da bunun böyle olduğunu belirten Allam, "Hiç kimsenin, örneğin Sfenks heykelini ya da bir tapınağı yok etmek aklının ucundan bile geçmedi” ifadelerini kullandı.

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