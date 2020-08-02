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02 Ağustos 2020 Pazar 22:28:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 22:28:00

Hacılar veda tavafını tamamladı

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Kutsal topraklardaki hacılar, son rükun olarak bilinen veda tavafını tamamladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, "şeytan taşlama"nın ardından yaklaşık 10 bin hacı, hac rükunlarından sonuncusu olan veda haccı için Mina'dan ayrıldı.

Hacılar, sosyal mesafe başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tüm tedbirlere uyarak veda tavafını gerçekleştirdi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, yaptığı açıklamada, hac ibadetinin başarılı şekilde sona erdiğini belirtti.

Sudeys, hacı sayısına ve bu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da hac rükunlarının gerçekleştirildiği bölgelerde Kovid-19 vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, cuma günü ziyaret tavafını ve sa'yı yaparak hacı olmuştu.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ GÖLGESİNDE HAC İBADETİ

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, pandemi nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. Bu nedenle, daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacı sayısının bu yıl 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

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