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Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı
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26 Temmuz 2020 Pazar 11:02:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 11:03:00

Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirecek kafilelerin Mekke'ye gelmeye başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başlarken, kutsal mekanda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, izin almadan hac yapılamayacağı uyarısında bulunurken, bir hafta içinde bu kuralı ihlal eden 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlık, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

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