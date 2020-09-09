Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı

Rusya'da 2005 yılında yapılan güzellik yarışmasında kraliçe seçilen ve model olarak çalışmaya başlayan 36 yaşındaki Natalya Dolganovskaya, elindeki bıçakla bir markete girip "Kadınlardan nefret ediyorum" diye bağırdıktan sonra manav reyonunda çalışan bir market görevlisine arkadan yaklaşıp bıçaklamaya başladı.

Dolganovskaya, aldığı darbelerden sonra yere düşen kadını bıçaklamaya devam etti. Olaya şahit olan bir müşteri ve market görevlisi güçlükle Natalya'yı zapt etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan Natalya, polis tarafından kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. Market çalışanı kadın ise kafa, sırt ve omurgasına aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kanlar içinde kaldı.

REYON GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI

Market görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Natalya, 18 yaşında güzellik kraliçesi seçildikten sonra zengin bir iş adamı ve siyasetçi ile evlendi. Bu evlilikten çocuğu olmayan Natalya, altı yıl sonra kocasından boşandı ve model olarak kariyerini sürdürmeye başladı.