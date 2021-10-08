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08 Ekim 2021 Cuma 00:29:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 00:29:00

Guterres'ten Türkiye açıklaması: En kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ankara'nın en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını beklediğini belirtti.

Türkiye'nin anlaşmayı onaylamasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye'den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında, en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum."

BM, anlaşma kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

Etiketler : BM Türkiye sıcaklık artışı Guterres
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