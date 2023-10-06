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Guterres'ten nükleer testlere karşı uyarı
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06 Ekim 2023 Cuma 22:31:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 22:31:00

Guterres'ten nükleer testlere karşı uyarı

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer testlere karşı uyardı. Guterres, tüm nükleer silah sahibi ülkelere, nükleer testlere ilişkin "moratoryumu" teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm nükleer silah sahibi ülkelere, nükleer testlere ilişkin "moratoryumu" teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'ndan (CTBT) onayını çekebileceğine ilişkin açıklaması hakkında Haq, "Genel Sekreter CTBT'nin uygulanması gerektiğini sürekli olarak vurguluyor." diye konuştu.

Haq, Genel Sekreterin tüm ülkelere söz konusu anlaşmayı onaylama çağrısında bulunduğunu da belirtti.

Ülkelerin CTBT uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Haq, "Genel Sekreter, tüm nükleer silah sahibi ülkelere nükleer testlere ilişkin moratoryumu teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : BM NÜKLEER TEST UYARI
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