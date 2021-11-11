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11 Kasım 2021 Perşembe 23:12:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 23:12:00

Guterres'ten 'Glasgow' açıklaması: İklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Glasgow'da verilen iklim taahhütlerinin "ümit verdiğini ancak yeterli olmadığını" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden ve yarın sona erecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı.

Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele için, "herkesin güvertede olması gerek" dedi.

Hükümetlere yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması için adaptasyon ile gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere finansman sağlama konusunda tempoyu artırma çağrısı yapan Guterres, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefi için hızlı ve sürdürülebilir emisyon kesintileri gerektiğinin altını çizdi.

"GLASGOW'DAKİ TAAHHÜTLER ÜMİT VERİCİ AMA YETERLİ DEĞİL."

BM Genel Sekreteri Guterres, "Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yeterli değil." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Her ülke, her şehir, her şirket, her finans kurumu, bugünden itibaren emisyonlarını radikal, güvenilir ve doğrulanabilir bir şekilde azaltmalı ve portföylerini karbondan arındırmalı."

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Etiketler : bm glasgow guterres
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