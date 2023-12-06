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Guterres'ten bir ilk: BMGK'ya Gazze mektubu gönderdi
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06 Aralık 2023 Çarşamba 20:31:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 20:31:00

Guterres'ten bir ilk: BMGK'ya Gazze mektubu gönderdi

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Son Dakika Haberleri.. BM Genel Sekreteri Guterress, görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze'de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi

BM Genel Sekreteri Guterress, görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze'de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi

Etiketler : BM Güvenlik Konseyi Guterress GAZZE FİLİSTİN
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