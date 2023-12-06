BM Genel Sekreteri Guterress, görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze'de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi
06 Aralık 2023 Çarşamba 20:31:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 20:31:00
Guterres'ten bir ilk: BMGK'ya Gazze mektubu gönderdi
Son Dakika Haberleri.. BM Genel Sekreteri Guterress, görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze'de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi
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