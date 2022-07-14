Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter, 22 sivilin öldüğü ve 100 kişinin de yaralandığına dair raporların alındığı Ukrayna'nın Vinnitsa kentine yapılan füze saldırısı karşısında şok oldu." dedi.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından saldırının bu sabah Vinnitsa'da gerçekleştiği konusunda bilgilendirildik." diye konuştu.

Son 24 saat içinde de Zaporizhzhya, Mykolaiv ve Donetsk'in çeşitli bölgelerindeki saldırıların can ve mal kaybına neden olduğunu ve sivil altyapıya zarar verdiğini belirten Sözcü Yardımcısı, "düşmanlıkların hayati altyapıyı tahrip ettiğini, milyonlarca insanı sağlık hizmetlerine, suya, elektriğe ve gaza erişimden mahrum bıraktığını" dile getirdi.

Haq, Mariupol'de insanların her hafta sadece 5 litre içme suyu alabildiği ve Dünya Sağlık Örgütünün şu ana kadar hiçbir vaka bildirilmemesine rağmen şehirde yüksek kolera riskine karşı uyarıda bulunduğu bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, "Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke." sözleriyle ifade etmişti.