Guterres ve Sisi'den İsrail-Filistin diplomasisi

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar arasında üç gün içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede iki taraf, gerginliğin düşürülmesi ve yeniden sükunetin sağlanmasına teşvik amaçlı uluslararası ve bölgesel düzeyde yürütülen çabaları değerlendirdi, çatışmanın yayılmasından kaçınmanın önemine vurgu yaptı.

Sisi ve Guterres, görüşmede, insani durumun giderek kötüleşmesine engel olmak ve sivillerin korunması için diplomatik çabalara imkan tanınmasının gerekliliğini dile getirdi.

Guterres, Mısır'ın Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak yönünde gösterdiği çabadan dolayı Sisi'ye teşekkür etti, gelişmeler konusunda istişarelerin devam etmesinin önemine işaret etti.

Guterres ile Sisi arasında geçen pazartesi günü de benzeri bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.