Guterres: Ukrayna-Rusya arasında yakın gelecekte barış görüşmesi beklemiyoruz
Kaynak: TRT Haber
BM Genel Sekreteri Antoino Guterres, Ukrayna-Rusya arasında "etkili" barış görüşmelerinin yakın gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.
New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde konuşan Genel Sekreter Antoino Guterres, "(Rusya-Ukrayna arasında) Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum." dedi.
Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, "Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz." diye konuştu.
Guterres, BM'nin barış müzakereleri için harcaması gereken çabaların, "Rusya'nın Ukrayna'daki bir Karadeniz limanına boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatı" ve "savaş esirlerinin iadesinin hızlandırılması" gibi başka konulara yöneltildiğini vurguladı.
- Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
- NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
- Rusya ve BM tahıl anlaşmasıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna arasında 10 aydır süren savaşta Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 700'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini duyur
- Japonya'da nükleer reaktör 40 yıl şartına rağmen faaliyetine devam edecek
- Yunanistan'da casus skandalı: Ordu mensupları da dinlendi