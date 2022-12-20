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20 Aralık 2022 Salı 11:56:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 11:56:00

Guterres: Ukrayna-Rusya arasında yakın gelecekte barış görüşmesi beklemiyoruz

Kaynak: TRT Haber

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BM Genel Sekreteri Antoino Guterres, Ukrayna-Rusya arasında "etkili" barış görüşmelerinin yakın gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde konuşan Genel Sekreter Antoino Guterres, "(Rusya-Ukrayna arasında) Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, "Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz." diye konuştu.

Guterres, BM'nin barış müzakereleri için harcaması gereken çabaların, "Rusya'nın Ukrayna'daki bir Karadeniz limanına boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatı" ve "savaş esirlerinin iadesinin hızlandırılması" gibi başka konulara yöneltildiğini vurguladı.

Etiketler : birleşmiş milletler rusya ukrayna barış müzakereleri
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