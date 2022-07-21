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21 Temmuz 2022 Perşembe 19:45:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 20:16:00

Guterres Türkiye'ye geliyor: Gündem 'Ukrayna tahılı'

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BM Genel Sekreteri Guterres bugün İstanbul'a geliyor. BM ve Türk yetkililer Ukrayna tahılının çıkarılması için yazılı anlaşma oluşturmaya çalışacak.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'da bir araya gelmişti.

"Dörtlü Toplantı"dan olumlu sonuç çıkmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna tahılını görüşmek üzerebugün İstanbul'a geliyor.

BM ve Türk yetkililer Ukrayna tahılının çıkarılması için yazılı anlaşma oluşturmaya çalışacak.

Etiketler : Guterres Türkiye tahıl
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