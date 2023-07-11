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11 Temmuz 2023 Salı 20:39:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 20:39:00

Guterres: Suriye yardım mekanizmasının onaylanmaması hayal kırıklığı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım ulaştırılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresinin uzatılmamasını hayal kırıklığıyla karşıladığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mekanizmanın Suriye'nin kuzeybatısında milyonlarca insan için hayat kurtarıcı yardım sağladığına dikkati çeken Dujarric, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede halen etkisinin hissedildiğini ifade etti.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerine mekanizmanın tekrar onaylanması için çaba sarf etmeleri çağrısında bulunduğunu belirterek, Guterres'in mekanizmanın görev süresinin uzatılmasının onaylanmamasını hayal kırıklığıyla karşıladığını kaydetti.

Suriye yönetiminin onayıyla 13 Ağustos'a kadar yardımların Öncüpınar ve Çobanbey Sınır Kapılarından gönderileceğini belirten Dujarric, ancak yardımların yüzde 85'inin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aktarıldığını, bu nedenle aynı oranda yardım yapılamayacağını söyledi.

Dujarric, halihazırda BMGK kararları uyarınca hiçbir yardımın Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmadığını, BM'nin yakın gelecekte ihtiyaçları karşılamak için belli oranda bölgede yardım malzemesi depoladığını kaydetti.

SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASI

BMGK'de Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Mekanizmanın görev süresi dün gece doldu.

Etiketler : Suriye Guterres BM
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