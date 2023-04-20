VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de 2022'de 1313 evsiz sokaklarda hayatını kaybetti
İstanbul'da bayramın ilk günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Türkiye huzur, esenlik, güvenlik içerisinde bir seçim kampanyası yürütecek'
Ukraynalı Binbaşı Andre, Rus kuvvetlerine karşı kapsamlı saldırıya hazır olduklarını söyledi
Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkevi'nde doğal afetlerin uluslararası ilişkilere etkisini a...
20 Nisan 2023 Perşembe 20:35:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 20:35:00

Guterres, Sudan'da Ramazan Bayramı boyunca ateşkes çağrısı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da Ramazan Bayramı boyunca sürecek üç günlük ateşkes çağrısında bulundu.

Guterres, Afrika Birliğince sanal ortamda düzenlenen Sudan toplantısının ardından New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda tüm taraflar arasında Sudan'da çatışmanın hemen sonlandırılması gerektiği yönünde mutabakat olduğuna dikkati çeken Guterres, kendisinin gerginliği düşürmek ve siyasi diyaloğun başlaması için destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Guterres, "İlk etapta temel öncelik olarak Ramazan Bayramı boyunca sürecek üç günlük ateşkes çağrısında bulunuyorum. Böylelikle çatışma bölgesinde sıkışan sivillerin yer değiştirmesine, tıbbi tedavi almasına ve başka ihtiyaçlarını tedarik etmesine imkan sağlanacaktır." dedi.

Çatışmaların sonlanmasının ardından başarılı geçiş süreci için hemen diyalog oluşturulmasının önemine işaret eden Guterres, öncelikle sivil hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.

Etiketler : Guterres dsö sudan
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
Projeler buluşması

Projeler buluşması
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!
"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"
‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz
Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

Mutfağa girmiyor, formunu koruyor
‘Dargın' düeti

‘Dargın' düeti
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
1 milyon liralık değişim

1 milyon liralık değişim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX