  • BIST
    1107.11
  • Dolar
    7,5056
  • Euro
    8,8672
  • Altın
    472,6060
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi
İngiltere Başbakanı Johnson AB'yi 'iyi niyetli olmamakla' suçladı
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
Malazgirt Meydan Muharebesi alanının tespiti için kazı çalışması başlatıldı
Libya Savunma Bakanı'ndan Ömer Muhtar'ın idamının 89. yılında 'Libya için şehit olmaya hazırız' mesa ...
Beyaz Saray: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı
Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
İsrail'in BAE ve Bahreyn'le yaptığı anlaşmalarda 'iki devletli çözüm' yok, 'Yüzyılın Anlaşması' var
Bitlis'te kapı çerçevesine gizlenmiş tabanca parçaları bulundu
Guterres, KKTC'deki seçimlerin ardından siyasi süreci tekrar başlatacak
Dosyası ayrılan 28 Çiftlik Bank sanığına beraat
Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu: Fransa, AB ve Orta Doğu'nun liderliğine oynuyor
Fed faiz kararını açıkladı
Devlet Bahçeli'den 'siyah kurdele' tepkisi: Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur
ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi
İran'dan ABD Başkanı Trump'a 'Saddamlı' yanıt
Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs 1960 darbesi açıklaması
Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Kaan'ı kabul etti
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Onaylandığı zaman, Kovid-19 aşısı olmak için tereddüt etmem
İngiltere Başbakanı Johnson: İkinci bir karantina felaket olur
Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Ali Haydar Kaytan öldürüldü
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
16 Eylül 2020 Çarşamba 22:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 22:00:00

Guterres, KKTC'deki seçimlerin ardından siyasi süreci tekrar başlatacak

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC'de garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçimlerin tamamlanmasının ardından garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığını söyledi.

Guterres, 22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Guterres, ''Diplomatik girişimlere başlamadan önce Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri beklememiz gerektiği konusunda fikir birliği vardı. Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum.'' dedi.

Guterres, taraflara siyasi süreci tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrısı da yaptı.

''KOVİD-19, KONTROLDEN ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR VE EN BÜYÜK KÜRESEL GÜVENLİK TEHDİT''

Yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının korkunç bir dönüm noktasına ulaştığına dikkati çeken Guterres, ''Salgın kontrolden çıkmaya devam ediyor ve virüs bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel güvenlik tehdidi.'' dedi.

''AŞI KOVİD-19 KRİZİNİ TEK BAŞINA YAKIN ZAMANDA ÇÖZEMEZ''

Birçoğunun umutlarını aşıya bağladığını ancak aşının tek başına bu krizi yakın zamanda çözemeyeceğini belirten Guterres, özellikle önümüzdeki 12 ay boyunca virüsün yayılmasını engellemek için yeni ve mevcut araçların büyük ölçüde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, koronavirüs aşının ise herkes için erişilebilir ve eşit dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Küresel ateşkes, yıl sonuna kadar gerçeğe dönüşmeli

Küresel ateşkes çağrısını da yineleyen Guterres, uluslararası toplumun küresel ateşkesin yıl sonuna kadar gerçeğe dönüşmesi için seferber olması gerektiğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER