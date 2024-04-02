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Guterres: İsrail'in insani yardım çalışanlarını öldürmesi vicdansızlık
02 Nisan 2024 Salı 23:02:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 23:02:00

Guterres: İsrail'in insani yardım çalışanlarını öldürmesi vicdansızlık

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırılarında insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki göstererek, bunu "vicdansızlık" olarak nitelendirdi.

Guterres, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj paylaştı.

"Korkunç İsrail hava saldırıları sonucu Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürüldüğünü" anımsatan Guterres, "Bununla birlikte bu çatışmada öldürülen insani yardım çalışanının sayısı 196'ya ulaştı." açıklamasında bulundu.

Guterres, bunlardan 175'inin BM personeli olduğunu belirterek, insani yardım çalışanlarının öldürülmesinin vicdansızlık olduğunu ifade etti.

WCK ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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Etiketler : bm guterres Gazze İsrail
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