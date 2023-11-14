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Guterres 'insanlık namına' vurgusu ile seslendi: Gazze için acil ateşkes çağrısı
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14 Kasım 2023 Salı 22:04:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 22:04:00

Guterres 'insanlık namına' vurgusu ile seslendi: Gazze için acil ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına ateşkes" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına acilen insani ateşkes" çağrısında bulundu.

BM Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Genel Sekreter'in Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve yüksek sayıdaki can kaybından çok rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Açıklamada "Genel Sekreter insanlık namına acilen insani ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgalci İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Etiketler : guterres bm gazze israil ateşkes çağrı
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