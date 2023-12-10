10 Aralık 2023 Pazar 11:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 11:40:00
Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini zayıflattı
Kaynak: AA
ABONE OL
BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı." ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
- "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nin otoritesini zayıflattı"
- Hitler'in vurduğu şehir Gazze için ayakta
- Venezuela ve Guyana Devlet Başkanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya gelecek
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı
- Kolombiya lideri veto edilen ateşkes kararını kınadı
- Scholz ile Netanyahu telefonda görüştü