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10 Aralık 2023 Pazar 11:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 11:40:00

Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini zayıflattı

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : bm antonio guterres gazze bm güvenlik konseyi ateşkes
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