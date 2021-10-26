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26 Ekim 2021 Salı 21:38:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 21:38:00

Guterres: Artan darbe salgınlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne 'artan darbe salgınları' karşısında caydırıcı önlemler alma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki darbe girişiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Giderek darbelerin çoğaldığını görüyoruz" dedi.

Myanmar ve bazı Afrika ülkelerindeki darbelere dikkati çeken Guterres, darbeler karşısında etkili caydırıcı önlemlerin bulunmadığını ifade etti.

Sudan'da "ordunun yönetime el koymasını" kınayan Guterres, Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını ile ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında bazı ülkelerdeki askeri liderlerin "dokunulmazlıkları olduğunu ve her istediklerini yapabileceklerini düşündüğünü" söyleyen Guterres, BMGK'ye "artan darbe salgınları" karşısında caydırıcı önlemler alma çağrısı yaptı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Darbe girişiminin ardından hükûmetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemişti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan (OHAL) ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükûmet kurulacağını söylemişti.

SUDAN'DAKİ SİYASİ KRİZ

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükûmetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

Etiketler : Koronavirüs sudan Başbakan Hamduk
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