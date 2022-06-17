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17 Haziran 2022 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 18:37:00

Guterres: 21'inci yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirterek, "21'inci yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler." dedi.

Guterres, "Büyük Ekonomiler Forumu: Enerji ve İklim" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, büyük ekonomiler ve atmosferi en çok kirleten ülkeler arasında yer alan ABD yönetimini hedef aldı.

Liderliğin insanları mevcut tehlikelerden korumayı gerektirdiğini belirten Guterres, fosil yakıtların insanlığa ve gezegene zarar verdiğini, kısa vadede dahi siyasi ve ekonomik bir getirisinin olmadığını söyledi.

FOSİL YAKIT ÜRETİCİLERİ "İNSANLIĞIN BOĞAZINA ÇÖKMÜŞ" DURUMDA

Fosil yakıt üreticilerini ve finansörlerini büyük tütün firmalarına benzeten ve "insanlığın boğazına çöktüğünü" ifade eden Guterres, yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarının bizzat fosil yakıtlardan kaynaklandığını, bunun bir iklim sorunu olduğunu kaydetti.

Çözümün yenilenebilir enerji kaynaklarında bulunduğunu, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğunu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirten Guterres, "21'inci yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler" dedi.

Etiketler : guterres fosil yakıt üreticileri enerji kaynakları
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