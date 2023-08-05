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Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 12'ye yükseldi
05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:45:00

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 12'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de, 3 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Şovi'de perşembe günü meydana gelen toprak kaymasının ardından 400 kişilik arama kurtarma ekibi ve ordu mensuplarının katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Yolların ve köprülerin hasar gördüğü afet bölgesine daha çok havadan helikopterlerle destek verilerek arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için geçici köprüler kuruluyor.

Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, bölgedeki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Şimdiye kadar 12 kişinin cansız bedeninin bulunduğu Şovi'de devam eden arama kurtarma çalışmaları hükümet yetkililerinin kontrolünde sürüyor.

24 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Afet bölgesinde 210 kişi helikopterlerle daha güvenli yerlere nakledildi.

Yakınlarından alınan bilgiye göre, afet esnasında bölgede bulundukları bilinen 24 kişiden ise haber alınamıyor.

ULUSAL YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıklamıştı.

Etiketler : gürcistan şovi heyelan toprak kayması
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