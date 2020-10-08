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08 Ekim 2020 Perşembe 10:37:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 10:37:00

Gürcistan'dan katil Esed'e tepki: Toprak bütünlüğümüzü ihlal etti

Kaynak: AA

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Suriye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini dile getirerek katil Esed rejimine sert tepki gösterdi.

Gürcistan, Esed rejimini ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Suriye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etti ve bu uluslararası toplum tarafından kınanacak." ifadesini kullandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın "sözde büyükelçiliğinin" Suriye'de açılmasından dolayı Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi.

AA'da yer alan habere göre, Esed rejiminin uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal etmeye devam ettiğini belirterek "Suriye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etti ve bu uluslararası toplum tarafından kınanacak." ifadesini kullandı.

Esed Rejimi, Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'nın sözde bağımsızlıklarını 2018'de tanıma kararı almıştı.

Abhazya dün Suriye'nin başkent Şam'da "büyükelçilik" açmıştı.

GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

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