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07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:40:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:40:00

Gürcistan'da meydana gelen heyelan sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de 3 Ağustos'ta 18 kişinin ölümüne neden olan heyelan sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı Şovi'deki afette kaybolan 16 kişiden henüz haber alınamadı.

Heyelanın ve nehrin getirdiği molozların altında kalanların bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Havadan helikopter ve İHA'ların desteklediği çalışmaları karadan arama kurtarma ekipleri ve yüzlerce polis ile asker yürütüyor.

Şovi'nin büyük bölümü kalın toprak tabakasıyla kaplandı, yüze yakın ağır iş makinesi, beldeyi molozlardan temizleme çalışmalarında yer alıyor.

GÖREVİ SIRASINDA FENALAŞAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, afet bölgesinde güvenlik önlemi alan polisin görevi sırasında fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi.

"7 AĞUSTOS ULUSAL YAS GÜNÜ"

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin kararıyla, Şovi'deki heyelan nedeniyle 7 Ağustos, "Ulusal Yas Günü" ilan edilmişti.

Bugün ülkedeki kamu binaları ve Gürcistan'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Bugün hükümet binasında Bakanlar Kurulunu toplayan Garibaşvili, Şovi'deki heyelanın "korkunç bir trajedi" olduğunu söyledi.

Etiketler : gürcistan gürcistan heyelan heyelan
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