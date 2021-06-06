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06 Haziran 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 10:52:00

Gürcistan: Türkiye bizim stratejik ortağımız

Kaynak: AA

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Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Türkiye ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının düzenlenmesi amacıyla hazırlıklara başladığını belirterek, "Salgın (Kovid-19) sonrası dönemde bu tür ekonomik iş birliğinin artırılması ülkemizin istikrar ve ekonomisine son derece büyük fayda sağlayacak." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Türkiye'nin ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna her alanda destek verdiğini söyledi.

Zalkaliani, Gürcü televizyon kanalı TV İmedi'ye yaptığı açıklamada, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin 1 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti değerlendirdi.

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da resmi temaslarda bulunan Garibaşvili'yi üst düzey misafirperverlikle karşıladığını ifade eden Zalkaliani, Gürcistan'ın Türkiye için güvenli bir partner ülke olduğunu kaydetti.

Erdoğan ve Garibaşvili'nin, iki ülke arasındaki 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması için gereken talimatları verdiğini hatırlatan Zalkaliani şunları söyledi:

"Bu talimatların şimdiden belli sonuçları oldu bile. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Tiflis ziyaretleri çerçevesinde Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi ve taraflar arasında bazı anlaşmalara varıldı."

amacıyla hazırlıklara başladığını kaydeden Zalkaliani, böylece ekonomik alanda ülkeler arasında daha güçlü iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Zalkaliani, "Salgın (Kovid-19) sonrası dönemde bu tür ekonomik iş birliğinin artırılması ülkemizin istikrar ve ekonomisine son derece büyük fayda sağlayacak." dedi.

Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine, NATO ve AB ile entegrasyonuna destek verdiğini kaydeden Zalkaliani, "Türkiye bizim stratejik ortağımızdır. Türkiye her uluslararası platformda Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

- BAŞKAN ERDOĞAN GÜRCİSTAN'IN BÖLGESEL ROLÜNÜ EN DOĞRU ŞEKİLDE GÖRÜYOR

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi gibi birçok uluslararası ulaştırma ve enerji projesi gerçekleştirdiğini dile getiren Zalkaliani, "Bu tür uluslararası projeler bölgenin güvenliği açısından son derece büyük önem taşımakta." dedi.

Garibaşvili'nın Ankara ziyareti çerçevesinde düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Erdoğan'ın "Türkiye, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyor" ifadelerini hatırlatan Zalkaliani, Erdoğan'ın Gürcistan'ın bölgesel ve uluslararası rolünü en doğru şekilde değerlendirdiğini kaydederek, "Bu, ülkemizin bölgedeki yeni jeopolitik alanda üstlendiği rolünün çok doğru bir değerlendirme ve tanımlamasıdır." vurgusu yaptı.

Etiketler : David Zalkalian Gürcistan Türkiye
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