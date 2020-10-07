  • BIST
    1152.41
  • Dolar
    7,8886
  • Euro
    9,2890
  • Altın
    478,3640
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
67 milyon yıllık dinozor iskeleti 27,5 milyon dolara satıldı
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı
Gürcistan, Esed rejimini ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı
ABD Başkanı Trump: Demokratlar 2016 seçim sürecinde darbe yapmak istedi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti
Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi
Eski HDP'li Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
ABD'yi bekleyen büyük tehlike! İç savaş mı çıkacak?
TİGEM, Muğla'da 1885 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu
Kenyalılar koronavirüs salgınına karşı 3 gün dua edecek
İtalya'da bir günde 3 bin 678 yeni koronavirüs vakası
Aliyev: Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz
500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor
İstanbul'da 'dolu' korkusu: Araç sahipleri kapalı otoparklara akın etti
Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı
Muş'ta hortum oluştu
Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Ebru Şahin, İsviçre'de 22 saat Twitter gündemde kalarak büyük bir başarıya imza attı
ABD'li isimden flaş sözler: Türkiye çok güçlü ve önemli bir ülke
MSB'den flaş açıklama: 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı!
Başkan Erdoğan'dan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne hediye
07 Ekim 2020 Çarşamba 20:01:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 20:01:00

Gürcistan, Esed rejimini ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Abhazya'nın "sözde büyükelçiliğinin" Suriye'de açılmasından dolayı Esed rejimine tepki gösterdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın "sözde büyükelçiliğinin" Suriye'de açılmasından dolayı Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi.

Zurabişvili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Esed rejiminin uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal etmeye devam ettiğini belirterek "Suriye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etti ve bu uluslararası toplum tarafından kınanacak." ifadesini kullandı.

Esed Rejimi, Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'nın sözde bağımsızlıklarını 2018'de tanıma kararı almıştı.

Abhazya dün Suriye'nin başkent Şam'da "büyükelçilik" açmıştı.

GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER