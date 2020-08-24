Gürcistan 25 Ağustos'u 'ulusal yas' ilan etti
Kaynak: AA
Gürcistan hükümeti, 17 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 25 Ağustos'u "ulusal yas" ilan etti
Gürcistan hükümeti, dün ülkenin Duşeti belediyesinde bir minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 25 Ağustos'u "ulusal yas" ilan etti. Kazanın meydana geldiği, Gürcistan'ın Duşeti Belediyesi'ne bağlı Biso köyü yakınlarında gece boyunca arama-kurtarma çalışmaları devam etti.
Başbakan Giorgi Gakharia, 25 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edilmesi için kararname imzaladı.
Buna göre, 25 Ağustos'ta ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirilecek.
Dün akşam saatlerinde, Gürcistan'ın Duşeti Belediyesi'ne bağlı Biso köyü yakınlarında yolcuları taşıyan bir minibüsün 80 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ağır yaralanmıştı.
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