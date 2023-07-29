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29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:13:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:13:00

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da bir orman yangını daha çıktı

Kaynak: AA

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Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın İlia bölgesinde yeni bir yangının çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İlia bölgesinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan yangın kısa bir süre içinde yerleşim birimlerine ulaştı.

Tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

"EVLERİNİZE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÖNEBİLİRSİNİZ"

Öte yandan, dün itibarıyla yangının kontrol altına alındığı Rodos Adası'nda, yeni yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Yetkililer, bazı bölgelerde kalan vatandaş ve turistlerin cep telefonlarına "Evlerinize güvenli bir şekilde dönebilirsiniz." mesajı gönderdi.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının ilk tahminlerine göre, Rodos Adası'ndaki yangında 2 bin 500 hayvan telef, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.

YETKİLİLER YARIN YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARDI

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliğince yayınlanan Yangın Riski Tahmin Haritası'na göre, yarın için yangın riski "çok yüksek" olan kategori 4 olarak belirlendi.

Yetkililer Attiki, Güney ve Kuzey Ege, Girit, Mora ve Orta Yunanistan'da yangın çıkma ihtimalinin "çok yüksek" olduğu uyarısında bulundu.

4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

Etiketler : yangınlar Yunanistan İlia bölgesi
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