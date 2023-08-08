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08 Ağustos 2023 Salı 21:44:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 21:44:00

Güney Kore'den Kuzey'e gözdağı: Caydırıcılığımıza öncelik vereceğiz

Kaynak: AA

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılık kapasitelerini geliştirmeye öncelik vermeleri gerektiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, yaptığı açıklamada, ordunun Kuzey Kore tehditlerine karşı alması gereken önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının yanı sıra, siber ve insansız hava aracı kapasitelerinin oluşturduğu asimetrik tehdidin "eli kulağında" olduğunu söyledi.

Acil olmayan silah sistemlerini de aktif hale getirmeyi amaçlayan projeleri "cesurca" düzenlemeleri gerektiğini vurgulayan Yoon, "Finansal kaynakların rasyonel ve etkin bir şekilde dağıtılması yoluyla öncelikle Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılık ve müdahale kapasitelerimizi geliştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Yoon, gelecek ay faaliyete başlayacak yeni bir İnsansız Hava Aracı Harekat Komutanlığının önemine işaret ederek, bunun, Kuzey Kore'nin olası insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma operasyonlarına liderlik edeceğinin ve ordunun güçlü bir duruş sergilemesine destek olacağının altını çizdi.

Öte yandan, Yoon, en son teknolojiler üzerine kurulu daha güçlü bir ordu geliştirme hedefi için kurulan ve 11 üyeden oluştuğu kaydedilen komiteye üç ayda bir liderlik edeceğini bildirdi.

Etiketler : güney kore kuzey kore kore
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