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Güney Kore'de şiddetli yağışlar bir haftada 35 can aldı
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16 Temmuz 2023 Pazar 13:03:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 13:03:00

Güney Kore'de şiddetli yağışlar bir haftada 35 can aldı

Kaynak: AA

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Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.

Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.

Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Yağışlar nedeniyle Güney Kore'de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

Etiketler : Yonhap Kuzey Chungcheong Osong şehri
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