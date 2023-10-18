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18 Ekim 2023 Çarşamba 14:06:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 14:06:00

Güney Kore'de Kuzey Kore propagandası yapan sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması

Kaynak: AA

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Güney Kore'de, Kuzey Kore propagandası yaptığı gerekçesiyle X sosyal medya platformundaki iki hesaba erişim kısıtlaması getirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin erişim kısıtlaması getirdiği hesaplardan, Kuzey Koreli çocuklar ve genç kadınların ülkelerindeki günlük hayata dair içerikler paylaşılıyordu.

X sosyal medya hesaplarının kullanımı, Pyongyang'ın geleneksel propaganda yöntemlerini değiştirerek küresel çapta daha geniş bir kitleye hitap etme çabası olarak yorumlanıyor.

Söz konusu hesaplara Güney Kore'den ulaşılmaya çalışıldığında "yasal talep nedeniyle Güney Kore'de kısıtlama getirilmiştir" ibaresi çıkıyor.

Güney Kore, haziranda da benzer nedenlerle bir YouTube hesabına ülke içinden erişimi kısıtlamıştı.

Etiketler : Kore sınırlaması Güney Kore Kuzey Kore propagandası
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