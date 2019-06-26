Güney Korede ilkokulda büyük yangın

Yangın, Güney Kore´nin başkenti Seul´de bulunan Eun Myung İlkokulu´nda, yerel saat ile 17.33´te çıktı. Yerel medya, yangın sırasında okulda bulunan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 127 kişinin tahliye edildiğini; okulun 4´üncü katında olan ve yoğun dumanı soluyan 2 öğretmenin ise yaralandığını duyurdu. Ayrıca, okulun otoparkında bulunan araçlardan 10´unun da yangında hasar gördüğü; itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

DHA