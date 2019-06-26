Güney Korede ilkokulda büyük yangın
Güney Korede ilkokulda yangın çıktı. Yanan okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 127 kişi tahliye edildi. Yangın sırasında 4üncü katta olan 2 öğretmen ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Güney Kore´nin başkenti Seul´de bulunan Eun Myung İlkokulu´nda, yerel saat ile 17.33´te çıktı. Yerel medya, yangın sırasında okulda bulunan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 127 kişinin tahliye edildiğini; okulun 4´üncü katında olan ve yoğun dumanı soluyan 2 öğretmenin ise yaralandığını duyurdu. Ayrıca, okulun otoparkında bulunan araçlardan 10´unun da yangında hasar gördüğü; itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
DHA
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