Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 146 ölü

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliği sırasında izdiham yaşandı.

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

150 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirti.

400 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ VE 140 ARAÇ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat verdi.

400 kişilik kurtarma ekibi ve 140 araç izdihamın yaşandığı bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Yerel medya yaklaşık 100 bin kişinin etkinliğe katılmak için caddelere akın ettiğini belirtti.