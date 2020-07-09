  • BIST
    119006
  • Dolar
    6,8684
  • Euro
    7,7860
  • Altın
    400,0430
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta yeni Başbakan Kazımi'nin güvenlik bürokrasisiyle imtihanı
Müftünün Türkiye çağrısı halkı sokağa döktü! İnanılmaz görüntüler
Medipol Başakşehir şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakın
Dört yıl süren soykırımın doruk noktası
Petrosyan'dan Paşinyan'a, Ermenistan'ın Türkiye politikasında değişen bir şey var mı?
5 soruda Afrika'nın paylaşılamayan nehri Nil'deki 'Hedasi Barajı krizi'
O ilde çalışanlarda 2 ayda, 362 işçinin testi pozitif çıktı
Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Mustafa Şentop: Bunu yapmak zorundayız!
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı imha edildi
Evlat nöbetinde 14. kavuşma
Görme engelli 3 kardeşin Kur'an aşkı: Dinleyerek ezberledik
"Hibe şartı kaldırılsın"
Altın fiyatları 400 lirayı aştı!
15 yaşındaki İclal Dağcı başarısıyla göz dolduruyor: Kendi imkanlarıyla 5 dil öğrendi
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Küresel İslami finans varlıklarının değeri 3 trilyon doları aşabilir
Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat
20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı
Feto'nun yeğenine 'Örgüte yardım ve yataklıktan' 2 yıl 7 ay hapis cezası
Hububat hasadı yüzleri güldürüyor
Şanlıurfa'da incir üretimi 'ilekleme' yöntemiyle artırılacak
Cisse gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu
Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Vali Kaldırım: 3 şehidimiz 6 yaralımız var
09 Temmuz 2020 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 11:00:00

Güney Kore medyası: Kuzey Kore yeni tesisinde nükleer başlık üretiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Kore medyasında Kuzey Kore'nin kısa süre önce inşa ettiği ve kamuoyuna açıklamadığı yeni tesislerde nükleer başlık üretimi yapıldığı ileri sürüldü.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü uzmanları, Planet Labs isimli şirketin uydu görüntüleri üzerinde yapılan değerlendirmede Pyongyang yakınlarındaki Wollo-ri kasabasında nükleer başlık üretimi yapılan bir tesis tespit ettiklerini öne sürdü.

Uzmanlardan Prof. Jeffrey Lewis, Pyongyang yönetimi tarafından gizli olarak inşa edilen yeni tesislerde Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinde bulunan güvenlik seviyesi ve yer altı sığınakları gibi tüm ayırt edici özelliklerin bulunduğunu belirtti.

Lewis, söz konusu tesislere olağan dışı bir araç giriş çıkışı olduğunu ve konteyner içerisinde sevkiyatlar yapıldığını vurgulayarak, tesislerde nükleer başlık üretildiğini ileri sürdü.

Tesislerle ilgili uzun süredir araştırma yaptıklarına dikkati çeken Lewis, söz konusu yerlerin Kuzey Kore'nin nükleer programının bir parçası olduğunun bir süredir bilindiğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise söz konusu tesislerin varlığını doğrulamaktan kaçınırken, nükleer faaliyetlerin ABD istihbarat birimleriyle koordinasyon içerisinde takip edildiğini açıkladı.

Kuzey Kore'de tahmin edilenden fazla sayıda nükleer tesis bulunabileceği belirtiliyor.

- ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER