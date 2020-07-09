Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü uzmanları, Planet Labs isimli şirketin uydu görüntüleri üzerinde yapılan değerlendirmede Pyongyang yakınlarındaki Wollo-ri kasabasında nükleer başlık üretimi yapılan bir tesis tespit ettiklerini öne sürdü.

Uzmanlardan Prof. Jeffrey Lewis, Pyongyang yönetimi tarafından gizli olarak inşa edilen yeni tesislerde Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinde bulunan güvenlik seviyesi ve yer altı sığınakları gibi tüm ayırt edici özelliklerin bulunduğunu belirtti.

Lewis, söz konusu tesislere olağan dışı bir araç giriş çıkışı olduğunu ve konteyner içerisinde sevkiyatlar yapıldığını vurgulayarak, tesislerde nükleer başlık üretildiğini ileri sürdü.

Tesislerle ilgili uzun süredir araştırma yaptıklarına dikkati çeken Lewis, söz konusu yerlerin Kuzey Kore'nin nükleer programının bir parçası olduğunun bir süredir bilindiğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise söz konusu tesislerin varlığını doğrulamaktan kaçınırken, nükleer faaliyetlerin ABD istihbarat birimleriyle koordinasyon içerisinde takip edildiğini açıkladı.

Kuzey Kore'de tahmin edilenden fazla sayıda nükleer tesis bulunabileceği belirtiliyor.

- ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.