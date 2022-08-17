VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi
RTÜK, yayın ilkesi ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Netflix'e yaptırım uyguladı
THY, bünyesine yeni pilotlar katacak
Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
"İsrail ile karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldık"
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik
Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama
Esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi
Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı
Anayasa Mahkemesinden "yaşam hakkının ihlali" kararı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek
Yaylada motosikletli misafir sürprizi
Kaplumbağa operasyonu
Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi
"Kovid'i çok ağır atlattım"
Peker'i görenler tanıyamadı
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
Marmara Depremi'nden sonra getirilen yapı denetim sistemi binalara güvence oldu
Letonya, Türk savunma sanayisi ile iş birliğine büyük ilgi duyuyor
sahibinden.com'dan "6 bin km ve sıfır araç" düzenlemesi
Kıtalararası fiber optik internet ağları ABD-Çin rekabetinde yeni cephe açıyor
"Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok"
17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:30:00

Güney Kore: Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik planları olmadığını bildirdi.

Yoon'un diplomasi çağrısı ve açıklamaları, Kuzey Kore'nin batıdaki sahil kasabasından denize doğru füze atışlarının ardından geldi.

Kuzey Kore'de zorla bir yönetim değişikliği amacında olmadığını vurgulayan Yoon, iki ülke arasında sürdürülebilir barış için diplomasi çağrısında bulundu.

Yoon, ABD'nin müttefikleri için caydırıcılık stratejisinin Kuzey tarafının tehditlerine karşı gelişebileceğine dair umudunu ifade ederek Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik kendi planları olmadığını kaydetti.

Kuzey tarafına ekonomik yardım teklifine açıklık getiren Yoon, "Onlara 'Başlangıçta tamamen nükleer çalışmalara son verin.' demiyoruz. Bizim söylediğimiz, nükleer silahlardan tamamen arınmaya yönelik ilk adımın atılması karşılığında bazı yardımlarda bulunacağımızdır." ifadesini kullandı.

Nükleer silah karşıtı görüşlerini yineleyen Yoon, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) çok önemli ve kalıcı dünya barışı için gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.

Öte yandan, bazı güvenlik uzmanları, çatışma durumunda Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin olası saldırılarına aynı ölçüde yanıt veremeyeceği ve ABD'nin de müttefikini savunmak konusunda tereddüt edebileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, bu sebeple Seul'ün 1990'larda kaldırılan ABD'ye ait nükleer silahların tekrar konuşlandırılması ya da Güney Kore'nin kendi caydırıcılığını oluşturması gerektiğini savunuyor.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu.

KORE YARIMADASI'NIN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASI MÜZAKERELERİ

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

Etiketler : güney kore kuzey kore nükleer silah
Kaykaydan düştü kolunu kırdı

Kaykaydan düştü kolunu kırdı
Aile keyfi

Aile keyfi
‘Zemheri' Orta Doğu'da

‘Zemheri' Orta Doğu'da
Tatil bitti, iş zamanı

Tatil bitti, iş zamanı
Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı

Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı
Akşam yürüyüşü

Akşam yürüyüşü
Fransız damada Türk düğünü

Fransız damada Türk düğünü
Ailecek tatil keyfi

Ailecek tatil keyfi
Doğa için buluştular

Doğa için buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes