Rum kesimini Türkiye korkusu sardı! AB'den destek dilendi

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27 Ağustos 2020 Perşembe 15:54:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 15:57:00

Güney Kıbrıs'ı Türkiye korkusu sardı: Rum Savunma Bakanı'dan AB'ye birleşelim çağrısı

Kaynak: DHA

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni panik yarattı. Güney Kıbrıs'ın Savunma Bakanı Petrides, AB'ye " Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için gelin birleşelim" çağrısı yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıklarken, Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Charalambos Petrides'ı Türkiye korkusu sardı.

Rum Savunma Bakanı Petrides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının engellenmesi için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz’in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi'nin sıklıkla AB'ye Türkiye'ye karşı birleşelim açıklaması ise çoğu kez yanıtsız kaldı.

Rum Savunma Bakanı, AB'den Türkiye'ye karşı kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirtti.

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