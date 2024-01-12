İsrail'e açılan "soykırım" davasının duruşmasına ikinci gününde devam ediliyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı yayımlanıyor.

Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapıyor.

İLK GÜNKÜ DURUŞMA DÜN YAPILDI



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasının ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması dün yapılmış, duruşmanın ilk gününde Güney Afrika argümanlarını sunmuştu.

Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular tarafından İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltilmişti.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

NETANYAHU, BM'NİN EN YÜKSEK YARGI KURUMUNDA ÜLKESİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALARIN "YALAN" OLDUĞUNU SAVUNDU



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde çoğu çocuk ve kadın 23 binden fazla Filistinliyi öldüren ülkesi hakkında Uluslararası Adalet Divanında açılan davaya rağmen "İsrail'in soykırımla mücadele ettiğini" ileri sürmüştü.

Netanyahu, İsrail Başbakanlığının X sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülü mesajında Güney Afrika'nın UAD'da İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına tepki göstermişti.

BM'nin en yüksek yargı kurumunda ülkesine yöneltilen suçlamaların "yalan" olduğunu savunan Netanyahu, "Bugün yine, İsrail devletinin soykırımla mücadele ettiği bir dönemde soykırımla suçlandığı altüst olmuş bir dünya gördük." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde sivilleri kasten hedef aldığına dair açık kanıtlar sunulan İsrail ordusu için "dünyadaki en ahlaklı ordu" iddiasında bulunurken İsrail güçlerinin "sivillerin zarar görmesini önlemek amacıyla her şeyi yaptığını" öne sürmüştü.

İsrail aleyhinde UAD'da "soykırım" suçlamasıyla dava açan Güney Afrika'yı "ikiyüzlülükle" suçlayan Netanyahu, "kesin zafere kadar teröristlerle ve yalanlarla savaşmayı sürdüreceklerini" iddia etmişti.