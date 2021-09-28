Güney Afrika'da koronavirüs: Üçüncü dalga sona erdi

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), Güney Afrika Cumhuriyeti genelinde günlük vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ve bugün itibarıyla Kovid-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 3,8 seviyesine gerilediğini duyurdu.

Açıklamada, "Ulusal olarak mevcut tanıma göre üçüncü dalgadan çıktık" ifadesi kullanıldı.

GÜNEY AFRİKA'DA AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 578 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 897 bin 501'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 216 olarak açıklandı.