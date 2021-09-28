VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Afrika'da koronavirüs: Üçüncü dalga sona erdi
Mutlu eden temsili düğün... Gelinlik hayali engel tanımadı
Miçotakis: Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok
Biden üçüncü doz aşısını oldu
EMA Moderna'nın 3. doz aşı başvurusunu inceliyor
Kimyasal yüklü tankerde yangın
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki görevi için hazırlanıyor
Türkiye'de bugün 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı
Kosova ile Sırbistan arasında kriz
Başkan Erdoğan: Tarihi bir adım atıyoruz
ABD'de koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan'dan 'Karabağ' mesajı
Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Lyon'da saldırı
Rusya'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama! Suriye ve Afganistan gündemde
"ABD'nin casus uçağını düşürdük"
HDP'den Millet İttifakı'na rest!
Başkan Erdoğan duyurdu: her ilde devreye alınacak
KKTC'den Rum Başpiskoposun küstah çıkışına sert tepki
Öğretmen atama başvuruları başladı
İstanbul'da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a Türkiye şartı
Ambargolara yanıt olarak geliştirildi
28 Eylül 2021 Salı 00:54:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 00:59:00

Güney Afrika'da koronavirüs: Üçüncü dalga sona erdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika'da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgının üçüncü dalgasının sona erdiği açıklandı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), Güney Afrika Cumhuriyeti genelinde günlük vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ve bugün itibarıyla Kovid-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 3,8 seviyesine gerilediğini duyurdu.

Açıklamada, "Ulusal olarak mevcut tanıma göre üçüncü dalgadan çıktık" ifadesi kullanıldı.

GÜNEY AFRİKA'DA AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 578 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 897 bin 501'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 216 olarak açıklandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Salgın Kovid-19
Yağmur altında kahkaha

Yağmur altında kahkaha
Babası gibi rockçı

Babası gibi rockçı
Estetik yok iddiasına devam

Estetik yok iddiasına devam
Gelinliğin üstüne maytap düştü

Gelinliğin üstüne maytap düştü
Sultan düğünde

Sultan düğünde
Tiyatro kardeşliği

Tiyatro kardeşliği
Tost davasını kazandı

Tost davasını kazandı
Şarkılı aşı çağrısı

Şarkılı aşı çağrısı
Hem patron hem solist

Hem patron hem solist

EN ÇOK OKUNAN HABERLER