VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
"Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi"
İmamoğlu'na protesto
Yeryüzü Doktorlarının Gazze'deki kliniği İsrail tarafından yıkıldı
Tüm hesaplar 1 Nisan sonrasına! CHP'de ‘yeni yol' arayışları başladı
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
14 Şubat 2024 Çarşamba 07:53:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 07:53:00

Güney Afrika: İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Marthinus Van Schalkwyk, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail aleyhine aldığı ihtiyati tedbir kararlarını hiçe saymak anlamına geldiğini belirtti.

Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Marthinus Van Schalkwyk, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "İklim Değişiminin Gıda Güvensizliğine Etkisi" konulu üst düzey oturumda konuştu.

Dünyanın farklı yerlerindeki askeri saldırılar sonucu açlığın çok önemli bir tehdit haline gelmeye başladığına dikkati çeken Schalkwyk, bunun Filistin, Sudan ve Yemen'de açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Schalkwyk, "Mülteci kampına dönüşen Refah'ta daha geniş saldırı yapılacağının açıklanması, Filistin halkının yerinden edilmesini daha kalıcı hale getiriyor ve neredeyse tamamen yok olan geçim kaynaklarını tehdit ediyor. Bu, UAD'nin 26 Ocak'taki kararını hiçe saymak anlamına geliyor." dedi.

BMGK'nin silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkilerine tanık olmaya devam ettiğinin, özellikle sivillerin korunmaması ve kasıtlı olarak insani yardıma erişimin engellenmesinin uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunun altını çizen Schalkwyk, tarafların uluslararası hukuka uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Schalkwyk, Güney Afrika'nın her türlü insani yardım kısıtlaması, alt yapıların hedef alınması ve açlığın savaş metodu olarak kullanılmasını kınadığını kaydetti.

"BMGK seyirci kalmamalı"

Cezayir Tarım ve Kalkınma Bakanı Youcef Cherfa da İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de "canlı hiçbir şeyin kalmadığını" belirterek, saldırıların gıda krizini tetiklediğini dile getirdi.

İşgal gücü İsrail'in en temel ahlak değerlerine bile saygı duymadığını ifade eden Cherfa, "BMGK, binlerce kişi öldürülürken, yaralanırken ve yerinden edilirken seyirci kalmamalı, harekete geçmeli." diye konuştu.

Cherfa, "siyonist saldırganı" durdurmak yerine BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) karalama kampanyasına maruz bırakılmasını eleştirdi.

Etiketler : güney afrika israil refah saldırı mülteci kampı uad
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Anne oldu

Anne oldu
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX