Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısında rekor artış
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 994 kişide koronavirüs tespit edildi, 250 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 994 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 421 bin 996'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalanırken 250 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 343 oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarından 245 bin 771'i iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 684 bin 488 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
- Dünyada korona salgınında son 24 saat...
- Kovid-19'dan Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi daha öldü
- Aysofya Camii'nin açılışı İran basınında! '100 yılın en önemli olaylarından'
- Türk büyükelçiden ABD Başkan Yardımcısına Ayasofya ayarı!
- Esed rejiminden İsrail'e füze! Gerilim hat safhada
- Yemen'de el-Mehara kentinin girişleri Güney Geçiş Konseyi unsurlarının girişine kapatıldı