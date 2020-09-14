Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1579 yeni vaka

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:26:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 08:26:00
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı
Kaynak: AA
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Afrika kıtasında en fazla koronavirüs tespit edilen ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 1579 kişide koronavirüs tespit edildi, vaka sayısı 649 bin 793'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin sayısının 15 bin 447'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 649 bin 793'e ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 918 bin 478 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 577 bin 906 ise iyileşti.
Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Yaşamını yitirenlerin sayısının 15 bin 447'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 649 bin 793'e ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 918 bin 478 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 577 bin 906 ise iyileşti.
Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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