Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınında vaka sayısı 650 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı
Kaynak: AA
Afrika kıtasında en fazla vaka görülen yer olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1816 kişide yeni tip Kovid-19 tespit edildi. Ülke genelinde vaka sayısı 648 bin 214'e çıktı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 15 bin 427'ye çıktı.
Yeni vaka sayısının 1816 olduğu ülkede, toplam vaka 648 bin 214'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 863 bin 453 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 576 bin 423'ü iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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