Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 300 artarak 373 bin 628'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 505 bin 646 test yapıldı.
Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 173'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 194 bin 865'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Dünyada en fazla Kovid-19 tespit edilen 5'inci ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ise hastalığın en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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