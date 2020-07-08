Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 134 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 134 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 134 artışla 215 bin 855'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 907 bin 532 test yapıldı.
Son 24 saatte 192 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 3 bin 502'ye yükseldi.
Kovid-19 vakalarından 102 bin 299'u ise iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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