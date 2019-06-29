Gündemleri Türkiye

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin Osaka'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'le Trump’ın G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Suriye’yi ele aldıklarını belirterek, “İki lider, uluslararası ilişkileri ve ticareti ele aldılar. Suriye’yi ve İdlib’deki durumu görüştüler. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular” dedi.

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Görüşmede Çin’e ilişkin gelişmelerin de ele alındığını belirten Peskov, “Ayrıca silahsızlanma ve stratejik istikrara yönelik konular da detaylıca ele alındı” dedi. İki liderin karşılıklı müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaştığına işaret eden Peskov, “Ele alınan konular Rus ve ABD’li dışişleri bakanları ve Hazine yetkilileri arasında devam edecek” diye konuştu. Kremlin'in açıklamasında en dikkat çekici ayrıntı ise Putin'in, Trump'ı Rusya'nın başkenti Moskova'ya davet etmesi oldu. Putin, mevkidaşının gelecek yılki Zafer Günü kutlamalarına katılmasını istedi. Kremlin, daha önce Putin'in “Helsinki'deki görüşmeden bu yana birbirimizi uzun süredir görmüyoruz. Doğru, çalışanlarımız çalıştı ve bize Helsinki'de kararlaştırdıklarımıza devam etmek için iyi bir fırsat verdi. Bu yüzden her iki tarafa da teşekkür ederim” sözlerini medyaya yansıtmıştı.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI

Beyaz Saray ise, Japonya Osaka'da gerçekleşen randevuda İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'nın ana başlıklar olduğunu duyurdu. Açıklamada, iki liderin, Trump'ın daha önce Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini söylediği, 21'inci yüzyıl silahların kontrol modeli konusunda iki tarafın da müzakerelere devam etmesine ilişkin anlaşmaya vardığı kaydedildi.