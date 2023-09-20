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20 Eylül 2023 Çarşamba 07:59:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 07:59:00

Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'den ''nükleer silahsızlanma'' çağrısı

Kaynak: AA

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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi. Giammattei, 'Kitle imha silahlarından arınmış bir dünya olsun istiyoruz. Güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi de dahil tüm nükleer silaha sahip ülkeler, oturup nükleer silahsızlanmayı açıkça gerçekleştirmeli.' diye konuştu.

Arce, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, dünyanın son 10 yılda tek kutupluluk sisteminde kötüye gittiğini ve uluslararası yeni bir yapılanmanın doğuşuna tanıklık ettiklerini söyledi.

Yeni dünya düzeninde işbirliğinin, bencillik ve kötülüğe karşı galip geldiğini belirten Arce, "Hepimizin bir parçası olduğu, eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğumuz, hiçbir dayatmanın olmadığı, efendilere veya kölelere ihtiyaç olmaksızın, aynı şekilde yaptırımların da olmadığı yeni dünya düzenini savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Arce, askeri harcamaların aşırı artmasını büyük endişeyle takip ettiklerini vurgulayarak, "Barışı korumamız daha da ulaşılmaz bir hedef haline geldi. Doğu Avrupa'daki çatışmalarda kitle imha silahlarının kullanılması tehdidi ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanan silahların kullanılmasından üzüntü duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KAYNAKLARIMIZ TÜKENDİ"

Guatemala Devlet Başkanı Giammattei de Karayipler ve Orta Amerika bölgesinin iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerler arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kaynaklarımız tükendi ve yıl sonuna kadar hasar gören bölgelerin yeniden inşasını sağlamak için borçlanmak zorundayız. Bu da bizi uluslararası kaynaklardan kredi almaya yöneltiyor." dedi.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesi yönündeki küresel çağrıya Guatemala olarak katıldıklarını ifade eden Giammattei, "Kitle imha silahlarından arınmış bir dünya olsun istiyoruz. Güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi de dahil tüm nükleer silaha sahip ülkeler, oturup nükleer silahsızlanmayı açıkça gerçekleştirmeli." diye konuştu.

Giammattei, Haiti'de yaşanan ekonomik krize değinerek, burada bir barış misyonunun konuşlandırılması halinde ülke olarak bunu destekleyeceklerini söyledi.

Devlet Başkanı Giammattei, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede küresel düzeyde işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu konuda destek beklediklerini bildirdi.

Etiketler : Guatemala Devlet Başkanı Giammattei BM Genel Kurulu Arce Giammattei güvenlik konseyi nükleer silahsızlanma uluslararası güvenlik.
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