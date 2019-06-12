12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Google’dan 20 dolarlık telefon
Birleşmiş Milletler'in (BM), dijital teknolojinin dünyanın internet erişiminde sıkıntı yaşayan diğer yarısına da ulaştırılması çağrısının ardından ilk hamle Google’dan geldi.
'FİYATLARI DÜŞÜRMELİYİZ'
Şirket, 20 dolarlık telefon çıkararak bu projeye katkı sunmayı hedefliyor. Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf, fiyatlarda indirime gitmeden dünyanın geri kalanını online hale getirmenin mümkün olmayacağını belirterek, “Yeni telefonlar, diğerleri gibi donanımlı olmasa da herkes internete bağlanıp, uygulamaları kullanabilecek” dedi.
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