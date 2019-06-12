Google’dan 20 dolarlık telefon

'FİYATLARI DÜŞÜRMELİYİZ'

Şirket, 20 dolarlık telefon çıkararak bu projeye katkı sunmayı hedefliyor. Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf, fiyatlarda indirime gitmeden dünyanın geri kalanını online hale getirmenin mümkün olmayacağını belirterek, “Yeni telefonlar, diğerleri gibi donanımlı olmasa da herkes internete bağlanıp, uygulamaları kullanabilecek” dedi.