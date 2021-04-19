Godzilla Shark'ın adı değişti

2013 yılında New Mexico'da , 2.5 metre boylarında olduğu düşünülen bir tür köpek balığı fosili bulundu. Ufak dişleriyle dikkat çeken bu köpek balığı, 7 yıl boyunca 'godzilla shark' olarak anıldı. Bu süreçte fosil üzerindeki araştırmalar devam etti, bilim insanları tarafından yeni bir tür olarak tanımlandı ve resmi ismi ''Dracopristis hoffmanorum'' (Hoffman'ın Ejderha Köpekbalığı) olarak belirlendi.

