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08 Temmuz 2022 Cuma 00:29:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 00:29:00

Göçmenleri ölüme iten Yunanistan suçlu bulundu

Kaynak: AA

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AİHM Yunanistan'ı geri itmeler konusunda suçlu buldu. 11 kişinin öldüğü olay için Yunanistan, 330 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yunanistan, 20 Ocak 2014'te 27 göçmeni taşıyan mülteci teknesini batırarak 11 kişinin ölümüne sebep oldu.

Ölen ailenin yakınları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitti ve Yunanistan'dan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, yıllardır devam eden yargılamanın ardından, Yunan güvenlik güçlerinin ve yetkililerinin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti

AİHM, yaşanan olayın Yunan adli makamları tarafından kusurlu bir şekilde incelendiğine karar verdi. Sahil güvenliğin gemi kazasında yaptıkları ve ihmalleri ile gemideki insanların ölümleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu aktarıldı.

Mahkeme heyeti, 11 kişinin ölümü ve 16 kişinin insanlık dışı muameleye ve eziyete maruz kaldığı olayla ilgili 330 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

YUNANİSTAN MÜLTECİ BOTLARINI KASTEN BATIRDI

AİHM, Yunanistan'ın mülteci botlarını kasten batırdığını, mültecilerin ölümüne sebebiyet verdiğini ve hayatta kalan mültecilere insanlık dışı muamele yapıldığını tescillemiş oldu.

AİHM'E GÖRE YUNANİSTAN 2 MADDEYİ İHLAL ETTİ

AİHM, Yunanistan'ın şu insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti:

1- İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2'deki yaşam hakkının kasten ihlali: Yunanistan, mülteci teknesini Türkiye'ye iterken, teknenin batacağını ve içinde bulunanların öleceğini hesaba katmalıydı.

2- Aynı maddenin dolaylı ihlali: Yunan yetkililer, yaşam hakkını korumaya yönelik olumlu adım atmadı.

3- İnsan Hakları Sözleşmesi madde 3 olan "İnsanlık dışı muamele ve eziyetin" kasten ihlali: Tekne batırıldıktan sonra hayatta kalan ve AİHM'e başvuran 12 kişi, Yunan güvenlik güçleri tarafından insanlık dışı muameleye maruz bırakıldı ve kendilerine eziyet edildi.

Mahkeme, oy birliği ile Yunanistan'ı suçlu buldu.

Mahkeme kararında yer alan bilgilere göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri, 20 Ocak 2014'te aralarında Afganistan, Suriye ve Filistin'den göçmenlerin bulunduğu bir bota müdahale etti.

İfadelere göre, Yunan yetkilileri, botun göçmenlerin hareket etmesi sonucu alabora olduğunu açıklarken, olaya tanıklık eden bir göçmen, botu çeken teknenin fazla süratli ve çekiş halatının kısa olduğunu, Yunan güçlerinin ipi kesmesi üzerine ise botun battığını belirtti.

Bottan kurtulmayı başaran göçmenler ise botun batmasının ardından göçmenlerin bebekleri göstererek yardım istedi ancak ifadelere göre Yunan sahil güvenlik ekipleri küfür ederek karşılık verdi.

Hayatta kalanlar, kurtarıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından olayı anlatmamaları için tehdit edildiklerini söyledi.

Etiketler : Düzensiz Göçmenler Göç Yunanistan
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