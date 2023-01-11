Girit'teki sismik araştırmaların süresinin uzatılmak istendiği iddia edildi

Ta Nea Gazetesinin haberine göre, ExxonMobil ve Helleniq Energy şirketleri tarafından Girit'in güneyi ve batısında yürütülen sismik araştırmalardan olumlu sinyaller alınması nedeniyle ExxonMobil, bölgedeki 2 boyutlu sismik araştırmaları iki ay uzatmak istedi.

İlk planlamaya göre, sismik araştırmaların ocak sonunda bitmesinin öngörüldüğü ifade edilen haberde, araştırmaların 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanacağı öne sürüldü.

Sismik araştırmanın tamamlanmasının ardından, ExxonMobil'in elde edilen bulguları yaklaşık altı aylık bir süreçte değerlendirerek bu aşamadan sonra atılacak adımları belirlemesi bekleniyor.

Gazete, Aralık 2022'de isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde de ExxonMobil-Hellenic Energy ortak girişiminin Girit'in güneyinde yaptıkları iki boyutlu sismik araştırmaların net sonuç ortaya koyması halinde üç boyutlulara geçmeden doğrudan sondaj denemesi ihtimali üzerinde durulduğunu iddia etmişti.

Bu durumda, ilk sondaj denemesinin 2025 yerine 2024'te yapılabileceği ileri sürülmüştü.